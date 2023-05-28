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Алиев: Какого-либо серьезного препятствия для мирного договора с Арменией фактически не осталось

12:45 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван вновь не изменит свою позицию. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.

«Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось. Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения <…> вновь не изменит свою позицию», — сказал азербайджанский лидер, слова которого приводит государственное информационное агентство АзерТАдж.

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