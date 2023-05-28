Алиев: Какого-либо серьезного препятствия для мирного договора с Арменией фактически не осталось
12:45 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось. Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения <…> вновь не изменит свою позицию», — сказал азербайджанский лидер, слова которого приводит государственное информационное агентство АзерТАдж.
НОВОСТИ
- 11:39 28.05.2023
- Отношениям РФ и Британии – 450 лет, и их хотят испортить за день – Посол Келин
- 09:20 28.05.2023
- Облачно и довольно прохладно будет в Москве в воскресенье, 28 мая
- 09:15 28.05.2023
- В Турции стартовал второй тур голосования на выборах президента страны
- 09:10 28.05.2023
- Вопрос госдолга США принципиально решен
- 09:00 28.05.2023
- На 90-м году жизни скончался российский художник Илья Кабаков
- 21:00 27.05.2023
- В ДНР из воинской части сбежали семь бывших заключенных
- 20:30 27.05.2023
- Волго-Каспийский морской судоходный канал перекрыт севшим на мель судном
- 20:00 27.05.2023
- В НАТО нет согласия по поводу предоставления Киеву графика вступления в альянс — АНСА
- 19:30 27.05.2023
- Украинские военные начали обучаться управлению танками «Абрамс» — NYT
- 19:00 27.05.2023
- Система ПВО сбила украинскую ракету над Мариуполем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать