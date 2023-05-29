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Вучич гордится тем, что Сербия единственная в Европе не ввела санкции против РФ

10:32 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что гордится тем, что республика придерживается самостоятельной и независимой политики и единственная в Европе не ввела санкции против России.

«Сербия — свободная страна, не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет. Но Сербия и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею. Сербия — самостоятельная и независимая страна, и я горжусь своей самостоятельной и независимой политикой, но также я горжусь тем <…>, что вот уже год и почти четыре месяца мы придерживаемся нашей политики, решений нашего Совета безопасности, вопреки самому тяжелому давлению в истории Сербии. Мы единственная страна в Европе [которая не ввела санкции против России]», — сказал Вучич в воскресенье в интервью телеканалу «Пинк».

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