Модель иранского происхождения появилась в Каннах с «петлёй» на шее
10:20 29.05.2023
Малага Джабери, американская модель иранского происхождения, появилась на премьере в Каннах в необычном платье. Его элементы на шее изображали висельную петлю, а на шлейфе была надпись «Stop executions» (Остановите казни)
В таком наряде Джабери посетила на премьеру фильма «The Old Oak» («Старый дуб») британского режиссёра Кена Лоуча.
Продемонстрировала детали платья модель и в соцсетях, подписав «Посвящается людям Ирана». Расстаться с жизнью в этой стране можно за неподобающее, по мнению властей, поведение или образ. orda.kz
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