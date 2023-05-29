Модель иранского происхождения появилась в Каннах с «петлёй» на шее

10:20

Малага Джабери, американская модель иранского происхождения, появилась на премьере в Каннах в необычном платье. Его элементы на шее изображали висельную петлю, а на шлейфе была надпись «Stop executions» (Остановите казни)

В таком наряде Джабери посетила на премьеру фильма «The Old Oak» («Старый дуб») британского режиссёра Кена Лоуча.

Продемонстрировала детали платья модель и в соцсетях, подписав «Посвящается людям Ирана». Расстаться с жизнью в этой стране можно за неподобающее, по мнению властей, поведение или образ. orda.kz