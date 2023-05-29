Ереван и Баку не подпишут соглашение о мире 1 июня в Кишиневе — Пашинян

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом в понедельник в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В ближайшее время в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием председателя Европейского совета, президента Франции, канцлера Германии, меня и президента Азербайджана. Была дискуссия о том, возможно ли подписать там мирный договор. Должен сказать, что мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», — отметил он.