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НОВОСТИ

Ереван и Баку не подпишут соглашение о мире 1 июня в Кишиневе — Пашинян

12:05 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества. Об этом в понедельник в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В ближайшее время в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием председателя Европейского совета, президента Франции, канцлера Германии, меня и президента Азербайджана. Была дискуссия о том, возможно ли подписать там мирный договор. Должен сказать, что мы не получили ответов на четвертый пакет наших предложений Азербайджану. На данный момент нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», — отметил он.

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