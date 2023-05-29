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В России выросло количество опасных загрязнений водоемов - исследование

14:00 29.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

FinExpertiza: количество опасных загрязнений водоёмов России выросло на 9%. В 2022 году выявлено 2470 высоких и экстремально высоких загрязнений рек и озёр. Это на 9% больше, чем годом ранее, исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Оно есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

1926 случаев относились к высоким загрязнениям, 544 — к экстремально высоким.

Чаще всего загрязнения пресноводных объектов фиксировались в Свердловской области (26% от общего числа инцидентов по стране), Мурманской области (9%), Московской области (8%), Новгородской области (4%), Ханты-Мансийском автономном округе (4%), Смоленской области (4%), Челябинской области (3%), Новосибирской области (3%), Красноярском крае (3%) и Москве (2%).

Из 66 наиболее опасных случаев больше всего было зафиксировано в реке Омь (пять случаев ЭВЗ), реке Тобол (пять случаев) и в Оби (четыре случая).

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