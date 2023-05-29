МВД РФ предлагает дополнить программу переселения институтом репатриации

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает внести изменения в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и установить институт репатриации.

«Пункт 6 дополнить подпунктом „а1“ следующего содержания: репатриант — соотечественник, изъявивший желание переселиться в РФ, из числа граждан РФ, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, бывших граждан РФ, лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР», — сказано в проекте указа, подготовленном ведомством.

Кроме того, к репатриантам предлагается отнести лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.