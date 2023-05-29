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ВС РФ высокоточным оружием ударили по аэродромам ВСУ, объекты уничтожены — МО РФ

16:32 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Войска РФ ударом высокоточного оружия уничтожили объекты на аэродромах ВСУ, поражены командные пункты, авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ», — сказал он.

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