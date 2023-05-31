В центре Донецка прозвучало не менее 7-8 взрывов, работает система ПВО
12:20 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее семи-восьми взрывов прозвучало в среду в центре города Донецка, работает система противовоздушной обороны (ПВО), передают корреспонденты ТАСС.
По данным силовых структур ДНР, силы ПВО сбили украинскую ракету над Буденновским районом Донецка.
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