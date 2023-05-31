0
0
100
НОВОСТИ

В центре Донецка прозвучало не менее 7-8 взрывов, работает система ПВО

12:20 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее семи-восьми взрывов прозвучало в среду в центре города Донецка, работает система противовоздушной обороны (ПВО), передают корреспонденты ТАСС.

По данным силовых структур ДНР, силы ПВО сбили украинскую ракету над Буденновским районом Донецка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 31.05.2023
В Белгородской области за сутки зафиксировали более 260 прилетов со стороны ВСУ
0
33
13:00 31.05.2023
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $73 за баррель
0
47
12:32 31.05.2023
Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона — министр обороны Сербии
0
98
12:05 31.05.2023
Кабмин до конца года запретил вывозить из РФ патроны и гильзы
0
154
12:00 31.05.2023
В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах
0
142
11:32 31.05.2023
Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по РФ
0
163
11:30 31.05.2023
Сбер утвердил Энергетическую политику компании
0
187
11:20 31.05.2023
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для РФ
0
209
11:05 31.05.2023
Обстрел поселка Карпаты не мотивирован ничем, кроме террора мирного населения — Мирошник
0
239
11:00 31.05.2023
Двенадцать альпинистов погибли при восхождении на Эверест в этом сезоне
0
228

Возврат к списку