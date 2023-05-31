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Глава МИД Турции не поедет в Осло на встречу министров иностранных дел стран НАТО

18:30 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не приедет на встречу с коллегами из стран НАТО в Осло, где в числе прочих тем должен был обсуждаться прием Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт на пресс-конференции в преддверии неформального заседания руководителей внешнеполитических ведомств входящих в НАТО государств. Трансляцию вела пресс-служба альянса.

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