Глава МИД Турции не поедет в Осло на встречу министров иностранных дел стран НАТО
18:30 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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