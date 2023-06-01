Сбер вручил награду в собственной номинации премии HR-бренд
15:45 01.06.2023
Сбер вручил награду в собственной номинации «HR коллаборация» премии HR-бренд, которая ежегодно проводится рекрутинговой компанией HeadHunter.
Победителем стала проект коллаборации «Билайна» с Everland – запуск онлайн-платформы для обучения и трудоустройства специалистов с инвалидностью. Проект оценивался по нескольким критериям: уникальность, охват и масштаб, экономический эффект для бизнеса партнеров, социальная значимость.
В условиях высокой конкуренции на рынке труда Сберу как одному из лучших работодателей на российском рынке важно стимулировать развитие новых форм сотрудничества между брендами, компаниями, вузами, государством, которые приносят реальную ценность и измеримую пользу для людей. Таким образом, набирают популярность успешные HR-практики, которые впоследствии трансформируются в новые стандарты работы и помогают развивать рынок.
«Совместные проекты – это одна из эффективных форм продвижения HR-брендов и инструмент создания лучших практик. Сбер уделяет большое внимание инклюзии, мы предлагаем равные условия для всех кандидатов, – отметила Анна Овчинникова, начальник управления привлечения и подбора талантов Сбербанка. – Наша задача организовать процессы так, чтобы любому человеку, вне зависимости от особенностей здоровья, в Сбере было удобно и комфортно. Мы рады, что наши коллеги по рынку также развивают социальную повестку и добились в ней отличных результатов».
Премия HR-бренд – масштабный конкурс среди компаний, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. В 2023 году премия присуждалась в семи основных и в четырех специальных номинациях.
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