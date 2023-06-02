Рахмон предложил ЕС увеличить помощь для укрепления границ с Афганистаном

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на проходящем в киргизском городе Чолпон-Ате саммите Центральная Азия — ЕС выразил озабоченность из-за ситуации в Афганистане и предложил сообществу увеличить помощь для укрепления границ с этой страной.

«Считаем необходимым принятие неотложных мер для укрепления периметра границы с Афганистаном. Евросоюз продолжает вносить вклад в это дело посредством программ БОМКА и КАДАП (BOMCA — одна из крупнейших программ ЕС и ПРООН в регионе, направленная на предоставление технологий для укрепления инфраструктуры пограничных постов; CADAP — Программа по борьбе против наркотиков в Центральной Азии — прим. ТАСС)», — заявил президент. По его мнению, меры, принимаемые в рамках этих программ, недостаточны для эффективного противостояния внешним угрозам, особенно терроризму и наркотрафику. «В этой связи выражаю надежду на увеличение помощи Евросоюза на данном направлении», — сказал глава Таджикистана.

Он подчеркнул, что территория Афганистана, особенно его северные и северо-восточные провинции, «превратилась в рассадник международного терроризма, а страна продолжает оставаться одним из крупнейших в мире производителей наркотиков», где после прихода к власти талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) их производство резко увеличилось.