Зеленский заявил прессе, что Украина готова к контрнаступлению, но ждет средства ПВО

11:25 Источник: РБК

Украина готова и проведет контрнаступление, но это займет определенное время и может дорого обойтись, заявил в интервью The Wall Street Journal украинский президент Владимир Зеленский.

Он сказал, что не знает, сколько времени займет контрнаступление. «Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — отметил Зеленский.

Украинский президент признал превосходство России в воздухе и сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления, пишет издание. Украина срочно нуждается в большом количестве систем ПВО Partriot (первую она получила от Запада весной) и хочет дополнительные объемы вооружений, сказал Зеленский. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», — сказал он. (РБК)





