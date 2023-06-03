Боевики, напавшие на Белгородскую область, использовали западные вооружения - WP

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Напавшая в конце мая на Белгородскую область украинская диверсионно-разведывательная группа использовала поставленные Западом вооружения. Об этом в субботу сообщила газета «Вашингтон пост» со ссылкой на источники.

По их сведениям, три бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), на которых боевики вторглись на российскую территорию, были предоставлены США, а четвертая была из Польши.

По данным издания, в ходе атаки также использовались винтовки, произведенные в Бельгии и Чехии, и как минимум одна противотанковая система AT-4. Она часто используется вооруженными силами США и Запада, отмечает «Вашингтон пост».