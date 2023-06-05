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Готовность США к диалогу с РФ по новой системе контроля над ядерными вооружениями в Кремле оценивают положительно - Песков

12:20 05.06.2023 Источник: Интерфакс

В Кремле положительно оценивают заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями, но ждут формального предложения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, значат ли эти слова, что Россия готова к подобному диалогу, представитель Кремля сказал: "Россия остается открытой к диалогу, и мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение".

"В таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях", - пояснил Песков.

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