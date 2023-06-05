Украинские агенты переправляют БПЛА по частям контрабандой через границу РФ - CNN

15:36 Источник: Газета.Ru

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в американской разведке, что Украина создала внутри России сеть из агентов и сочувствующих Киеву, предпринимающих диверсии против российских целей.

По данным канала, Киев предоставляет членам этой агентурной сети дроны украинского производства для осуществления атак, и именно они реализовали нападение беспилотников на Кремль в начале мая. При этом отмечается, что неизвестно, были ли атаки дронов на НПЗ и на Москву реализованы той же агентурной сетью.

Источники CNN сообщили, что украинским службам удалось отладить контрабанду частей дронов украинского производства в Россию, из которых их агенты могут собрать беспилотники уже внутри границ.