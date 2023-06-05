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НОВОСТИ

Миссия НАТО в Косово получила подкрепление

18:30 05.06.2023 Источник: Интерфакс

На север Косово, где в последнее время происходят беспорядки, начали прибывать подкрепления сил НАТО, среди которых - около 500 турецких военнослужащих, говорится в заявлении альянса, опубликованным в понедельник.

"Около 500 турецких военнослужащих из турецкой 65-й механизированной пехотной бригады составят основную часть подкрепления сил НАТО", - говорится в заявлении. В нем сообщается, что военнослужащие начали прибывать в Косово в понедельник. Отмечается, что они будут находиться в Косово так долго, как это будет необходимо.

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