Миссия НАТО в Косово получила подкрепление

18:30 Источник: Интерфакс

На север Косово, где в последнее время происходят беспорядки, начали прибывать подкрепления сил НАТО, среди которых - около 500 турецких военнослужащих, говорится в заявлении альянса, опубликованным в понедельник.

"Около 500 турецких военнослужащих из турецкой 65-й механизированной пехотной бригады составят основную часть подкрепления сил НАТО", - говорится в заявлении. В нем сообщается, что военнослужащие начали прибывать в Косово в понедельник. Отмечается, что они будут находиться в Косово так долго, как это будет необходимо.