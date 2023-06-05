Миссия НАТО в Косово получила подкрепление
18:30 05.06.2023 Источник: Интерфакс
"Около 500 турецких военнослужащих из турецкой 65-й механизированной пехотной бригады составят основную часть подкрепления сил НАТО", - говорится в заявлении. В нем сообщается, что военнослужащие начали прибывать в Косово в понедельник. Отмечается, что они будут находиться в Косово так долго, как это будет необходимо.
НОВОСТИ
- 17:50 05.06.2023
- Делами об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях займется Главное следственное управление СКР
- 16:30 05.06.2023
- Уже 16 человек скончались от отравления поддельным сидром
- 16:00 05.06.2023
- Силуанов: Мы не будем замыкаться, мы являемся членами мировой экономики и продолжим этот тренд
- 15:36 05.06.2023
- Украинские агенты переправляют БПЛА по частям контрабандой через границу РФ - CNN
- 14:30 05.06.2023
- От закрытия офиса ВОЗ в первую очередь пострадают страны СНГ - Гатилов
- 14:20 05.06.2023
- В рамках "зерновой сделки" возобновлены инспекции судов - МИД РФ
- 14:10 05.06.2023
- Попытка ВСУ начать наступление на южно-донецком направлении сорвана - Минобороны РФ
- 13:30 05.06.2023
- В Самарской и Ульяновской областях 10 человек пострадали от отравления сидром
- 13:10 05.06.2023
- За 2023 год Таиланд уже успели посетить более 700 тыс. российских туристов
- 12:20 05.06.2023
- Спецслужбы Бельгии проверят по поручению премьера факты использования бельгийского оружия на территории РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать