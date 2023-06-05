Голосование по вступлению Швеции в НАТО еще не включено в повестку дня парламента Венгрии

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение по вопросу о ратификации парламентом Венгрии соглашения о вступлении Швеции в НАТО пока не принято, и принять его могут только сами депутаты. Об этом заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после встречи со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Отвечая на вопрос журналистов, когда парламент проголосует по этому вопросу, глава МИД сказал: «Если бы шведские политики в последние годы не делали заявлений, которые были несправедливы по отношению к Венгрии и венгерскому народу, то парламенту, очевидно, было бы намного легче провести это голосование». «Но поскольку они делали подобные заявления, качество венгерской демократии и ее существование в целом были поставлены под сомнение, и поэтому сейчас депутаты продолжают обдумывать, когда они будут готовы включить в повестку дня голосование по вопросу о ратификации», — отметил Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1.