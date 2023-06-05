Голосование по вступлению Швеции в НАТО еще не включено в повестку дня парламента Венгрии
18:45 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отвечая на вопрос журналистов, когда парламент проголосует по этому вопросу, глава МИД сказал: «Если бы шведские политики в последние годы не делали заявлений, которые были несправедливы по отношению к Венгрии и венгерскому народу, то парламенту, очевидно, было бы намного легче провести это голосование». «Но поскольку они делали подобные заявления, качество венгерской демократии и ее существование в целом были поставлены под сомнение, и поэтому сейчас депутаты продолжают обдумывать, когда они будут готовы включить в повестку дня голосование по вопросу о ратификации», — отметил Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1.
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