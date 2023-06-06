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Позиция Франции осложняет открытие первого представительства НАТО в Японии - СМИ

09:30 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против планов НАТО открыть офис в Токио, считая, что внимание альянса должно быть сосредоточено на Североатлантическом регионе. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщила в понедельник на своем сайте газета «Файнэншл таймс».

Восемь собеседников издания заявили, что позиция Франции осложняет идущие переговоры об открытии первого представительства НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Газета отмечает, что в этом заинтересованы США, которые вместе с Японией подталкивают Европу к более активному участию в решении вопросов безопасности в Азии на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня. По словам французского чиновника, с которым беседовала «Файнэншл таймс», в Париже опасаются, что такие шаги могут дополнительно осложнить отношения между КНР и европейскими странами, которые обеспокоены тем, что Китай может начать поставлять России вооружения.

Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения всех членов альянса, поэтому Франция имеет возможность заблокировать этот шаг, который обсуждается еще с 2007 года.

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Японии. По данным газеты «Никкэй», представительство будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как отмечало издание, также смогут принимать участие Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

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