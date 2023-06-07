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Венгрия вместе с Францией собирается не допустить дискриминацию ядерной энергетики в ЕС

16:00 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Франция сотрудничают в развитии ядерной энергетики и не допустят ее дискриминации на энергетическом рынке Европы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после серии встреч с представителями французского руководства и промышленных компаний в Париже.

«Правительства Франции и Венгрии сотрудничают по очень важному стратегическому вопросу — в защите ядерной энергетики», — сказал глава МИД в интервью, переданном из французской столицы венгерским телеканалом М1.

«Мы не приемлем никакой негативной дискриминации в отношении ядерной энергетики. Ядерная энергетика является чистым, дешевым и безопасным способом производства электроэнергии», — подчеркнул министр. По его словам, между двумя странами «существует политический консенсус» по этому вопросу, и они «заинтересованы с экономической точки зрения в том, чтобы установить более тесные связи между французской и венгерской атомной промышленностью». Французские компании также поддерживают этот настрой, заверил Сийярто.

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