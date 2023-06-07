Турция предлагает создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС

16:10 Источник: Интерфакс, ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сформировать международную комиссию для расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС.

"Турецкий президент заявил по телефону своему украинскому коллеге, что можно создать комиссию с участием России, Украины, ООН, Турции для расследования взрыва на Каховской ГЭС", - сообщило агентство "Анадолу".



Также Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (относительно обстоятельств произошедшего — прим. ТАСС). Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию. Турция готова оказать содействие в этом», — сообщила канцелярия.