Турция предлагает создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС
16:10 07.06.2023 Источник: Интерфакс, ТАСС
"Турецкий президент заявил по телефону своему украинскому коллеге, что можно создать комиссию с участием России, Украины, ООН, Турции для расследования взрыва на Каховской ГЭС", - сообщило агентство "Анадолу".
Также Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
«Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений (относительно обстоятельств произошедшего — прим. ТАСС). Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию. Турция готова оказать содействие в этом», — сообщила канцелярия.
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