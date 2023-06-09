Киев не рассчитывал, что суд в Гааге в своем решении признает Крым российским — Клишас
18:00 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту политическое, но Украина не рассчитывала, что, опираясь на акты крымского парламента, суд в Гааге признает полуостров частью России. Такое мнение ТАСС высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Решение Верховного суда Нидерландов, конечно же, политическое, причем дальнейшее обжалование уже невозможно. Но есть в этом решении и примечательная деталь — с опорой на акты крымского парламента Верховный суд Нидерландов признал Крым частью России. Боюсь, Украина не рассчитывала на такой результат», — сказал сенатор.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее также отметил, что в решении суд Нидерландов признал Крым частью России. Он указал на вторую часть опубликованного решения, где Верховный суд пишет, что 6 марта 2014 года парламент Автономной республики Крым (АРК) одобрил отделение от Украины и присоединение к РФ. «Впоследствии, 16 марта 2014 года, АРК провела референдум, в ходе которого проголосовала за присоединение к Российской Федерации. 18 марта 2014 года, согласно договору о присоединении, АРК вошел в состав Российской Федерации», — привел Косачев в соцсети.
НОВОСТИ
- 18:28 09.06.2023
- «Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
- 18:25 09.06.2023
- Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра
- 18:05 09.06.2023
- Собянин: Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями
- 17:55 09.06.2023
- Андрей Турчак: Москва – бесспорный лидер социально-экономического развития страны
- 17:32 09.06.2023
- РФ примет участие в организованных Китаем учениях «Север. Взаимодействия-2023» — МО КНР
- 17:12 09.06.2023
- Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к разрушению Каховской ГЭС
- 17:00 09.06.2023
- ВСУ обстреляли детский лагерь на Арабатской стрелке, предварительно, ракетами Storm Shadow
- 16:32 09.06.2023
- Размещение тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии начнется после 7–8 июля — Путин
- 16:12 09.06.2023
- Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
- 16:00 09.06.2023
- В Норвегии задержаны шесть российских рыбопромысловых судов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать