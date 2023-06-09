Киев не рассчитывал, что суд в Гааге в своем решении признает Крым российским — Клишас

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту политическое, но Украина не рассчитывала, что, опираясь на акты крымского парламента, суд в Гааге признает полуостров частью России. Такое мнение ТАСС высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Решение Верховного суда Нидерландов, конечно же, политическое, причем дальнейшее обжалование уже невозможно. Но есть в этом решении и примечательная деталь — с опорой на акты крымского парламента Верховный суд Нидерландов признал Крым частью России. Боюсь, Украина не рассчитывала на такой результат», — сказал сенатор.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее также отметил, что в решении суд Нидерландов признал Крым частью России. Он указал на вторую часть опубликованного решения, где Верховный суд пишет, что 6 марта 2014 года парламент Автономной республики Крым (АРК) одобрил отделение от Украины и присоединение к РФ. «Впоследствии, 16 марта 2014 года, АРК провела референдум, в ходе которого проголосовала за присоединение к Российской Федерации. 18 марта 2014 года, согласно договору о присоединении, АРК вошел в состав Российской Федерации», — привел Косачев в соцсети.