Китай использует базу на Кубе для слежения за США - Politico
19:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская газета «Политико» утверждает, что китайская сторона использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. Данную версию издание изложило в статье, опубликованной в субботу.
Со ссылкой на должностное лицо США газета утверждает, что «Китай осуществляет слежение за Соединенными Штатами с базы на Кубе». Американский чиновник уточнил, что Вашингтон озабочен этой ситуацией и принимает меры по противодействию. «Это проблема, которую наша администрация унаследовала», — сообщил изданию источник.
По его словам, Китай начал использовать этот объект для сбора сведений еще до прихода к власти действующего президента США Джо Байдена. «Когда данная администрация начала работу в январе 2021 года, нас проинформировали о ряде секретных шагов со стороны КНР по расширению зарубежной логистики, использовании баз и инфраструктуры по сбору [разведывательных данных], направленных на проецирование и поддержание военной мощи на большем расстоянии», — утверждал американский чиновник, отметив, что это включало в себя присутствие на Кубе объектов КНР по сбору разведданных. «На самом деле Китай в 2019 году провел модернизацию своих средств для сбора разведданных на Кубе. Это в полной мере задокументировано в докладах разведки», — утверждал источник.
По версии американского должностного лица, Байден ранее поручил сотрудникам администрации обсудить данный вопрос с властями КНР. «Мы сделали это в течение нескольких месяцев», — сообщил чиновник. По его словам, это привело к определенным результатам. «Согласно оценкам наших экспертов, наши усилия в сфере дипломатии замедлили КНР», — добавил он, не приводя подробностей.
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