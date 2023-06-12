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НОВОСТИ

Лидеры семи стран Африки собираются посетить сначала Украину, потом Россию

13:15 12.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник.

«Африканские лидеры могут совершить поездку уже на текущей неделе. Сначала Украина, потом Россия», — сообщил собеседник агентства.

На уточняющий вопрос по срокам визита он отметил, что «очевидно, в РФ они будут уже после ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума — прим. ТАСС)».

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