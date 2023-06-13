Пресс-секретарь Белого дома нарушила закон, ограничивающий ее влияние на выборы — WP
10:32 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила в прошлом году действующий в США с 1939 года закон Хэтча, запрещающий госслужащим, за исключением президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Об этом в понедельник сообщила газета «Вашингтон пост», ознакомившаяся с письмом Аппарата специального юрисконсульта (OSC), являющегося независимым федеральным ведомством США.
Отмечается, что пресс-секретарь нарушила закон накануне промежуточных выборов 2022 года, поскольку на брифингах в Белом доме использовала выражение «республиканцы MAGA (Make America Great Again, главный лозунг кампании Трампа — прим. ТАСС)», таким образом показывая, что она находится «в оппозиции к кандидатам от Республиканской партии».
«Поскольку Жан-Пьер выступала с такими заявлениями, занимая свою должность, она нарушила закон Хэтча, запрещающий использование служебных полномочий или влияния с целью вмешательства или воздействия на результаты выборов», — приводит газета выдержки из письма ведомства.
Нарушение не повлечет за собой последствий для представителя администрации американского лидера. «Хотя мы пришли к выводу, что Жан-Пьер нарушила закон Хэтча, мы решили закрыть это дело, не прибегая к каким-либо дальнейшим действиям, поскольку офис юрисконсульта Белого дома на тот момент не считал, что заявления Жан-Пьер были запрещены законом Хэтча, и неизвестно, было ли доведено до Жан-Пьер противоположное [офису юрисконсульта] мнение OSC по поводу использования [словосочетания] „республиканцы MAGA“, — говорится в документе.
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