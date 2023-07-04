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Один из организаторов убийства посла Карлова обнаружен в США — СМИ

13:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из организаторов убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова проживает в США в штате Техас и создавал подставные фирмы для помощи подельникам. Об этом в понедельник сообщила газета «Сабах» со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о Темеле Алсанджаке, известном также под именем Кадир. Он — член запрещенной в Турции организации ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов» проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), считающейся ответственной за попытку госпереворота в Турции в 2016 году. Этот человек, как отмечает газета, проживает на вилле стоимостью 1,2 млн долларов в Далласе. Он ранее открыл четыре подставные компании, зарегистрировав их в том числе на своих родных. Целью учреждения фирм было получение для других членов ФЕТО рабочих виз в США и других документов. Две из этих компаний он впоследствии закрыл.

«Сабах» также сообщает, что в план подготовки убийства российского дипломата были вовлечены несколько сотрудников официальных структур Турции, в том числе полиции, национальной разведки. За три дня до планируемого покушения один из членов ФЕТО получил приказ опубликовать на базировавшемся в Швеции сайте «Нордик монитор», а также в «Твиттере», информацию о планируемых действиях. Целью организаторов было возложить вину за убийство на джихадистские группировки и полностью подорвать отношения Турции и России вплоть до войны между странами.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован.

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