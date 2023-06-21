0
0
140
НОВОСТИ

Мэр Собянин: Москва выполнит все социальные обязательства и планы развития

13:39 21.06.2023

Московские власти выполнят все социальные обязательства перед горожанами, а также реализуют все планы развития мегаполиса, заявил мэр Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

По словам градоначальника, на 2023 год в бюджет был заложен рост доходов на 4,5%. «По факту идем с ростом доходов на 6-7%, - сообщил глава Москвы. - Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены».

Отметим, что в 2022 году Москва смогла выполнить все планы по доходам бюджета, несмотря на существенное давление на экономику санкций. При этом все главные программы развития Москвы, а также социальные программы, продолжают выполняться, более того, с января нынешнего года в столице были повышены выплаты и пособия для горожан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 21.06.2023
Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы»
0
14
14:32 21.06.2023
Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией — Кисида
0
85
14:12 21.06.2023
В России готовится программа обучения детей по минно-взрывным травмам
0
134
14:00 21.06.2023
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
0
145
13:32 21.06.2023
ЕС не может законно изъять все замороженные активы РФ — Bloomberg
0
185
13:20 21.06.2023
Размер госдолга в Британии впервые с 1961 года превысил размер ВВП
0
186
13:05 21.06.2023
Предпосылок для продления зерновой сделки на данный момент нет — Песков
0
190
13:00 21.06.2023
США предоставят Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи — Блинкен
0
199
12:44 21.06.2023
Сергей Собянин: готовность южного направления Московского скоростного диаметра составляет 70%
0
209
12:32 21.06.2023
Ухудшение здоровья Саакашвили - спектакль, уверен премьер-министр Грузии
0
250

Возврат к списку