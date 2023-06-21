Мэр Собянин: Москва выполнит все социальные обязательства и планы развития

13:39

Московские власти выполнят все социальные обязательства перед горожанами, а также реализуют все планы развития мегаполиса, заявил мэр Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».

По словам градоначальника, на 2023 год в бюджет был заложен рост доходов на 4,5%. «По факту идем с ростом доходов на 6-7%, - сообщил глава Москвы. - Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены».

Отметим, что в 2022 году Москва смогла выполнить все планы по доходам бюджета, несмотря на существенное давление на экономику санкций. При этом все главные программы развития Москвы, а также социальные программы, продолжают выполняться, более того, с января нынешнего года в столице были повышены выплаты и пособия для горожан.