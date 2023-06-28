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Мэр Собянин: За два года в Москве обновили 600 территорий школ и детских садов

12:54 28.06.2023

В Москве продолжается благоустройство общественных пространств, в том числе детских площадок, а также территорий детских садов и школ. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в 2022 году городские власти благоустроили 2 593 московских двора, а в нынешнем году планируется привести в порядок больше 1600 и в каждом будет обновлены игровые зоны. «Детские площадки в Москве преобразились за последнее 10-летие. Теперь это яркие игровые комплексы для всестороннего развития ребенка. Новые площадки появляются в районах по мере их благоустройства. Кроме классических качелей и песочниц мы оборудуем веревочные парки, скалодромы, тарзанки, головоломки, для детей постарше - скейт-парки, памп-треки и многое другое», - отметил глава города.

Как отмечает градоначальник, за два года были обновлены 600 территорий дворов школ и детских садов, и подобные объекты также продолжат оснащать современным оборудованием.

По словам Собянина, в московских парках, скверах и на знаковых объектах устанавливаю оригинальные игровые комплексы. Так, например, на Северном речном вокзале создали тематическую площадку «Волга-Волга» - многопалубный корабль с лестницами, спусками и тоннелями, штурвалом и переговорным устройством. На «Ходынском поле» создана детская площадка «Авиатор» с прототипом самолета ИЛ-18. В лесопарке «Кусково» появилось сразу девять игровых площадок в сказочной и лесной тематике. В парке «Яуза» - панда-парк, песочные фабрики, батуты, горки, перголы с подвесными качелями.

Нередко жители столицы сами инициировали создание новых детских игровых зон - по просьбам жителей СНТ «Луч» в поселении Рязановское создали игровой городок в сказочном стиле.

Модернизация общественных пространств активно идет и в Троицком и Новомосковском округах, где в 2023 году открыты четыре новых парка с большими современными игровыми комплексами.

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