Половина американцев не могут поехать на летний отдых из-за роста стоимости жизни — опрос
15:12 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина американцев не могут позволить себе съездить на отдых летом из-за высокой стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в воскресенье журналом Newsweek.
По данным исследования, 49% респондентов не могут поехать в путешествие в ближайшие три месяца, но изменили бы свое решение, если бы стоимость жизни снизилась. Только 12% опрошенных заявили, что собираются летом поехать отдыхать за границу, а 31% американцев выбрали отдых внутри страны.
Как отмечает журнал, 52% респондентов также выбрали более дешевое направление, чем планировалось ранее, а 48% американцев были вынуждены из-за роста цен сократить сроки путешествий.
Опрос проводился консалтинговой компанией Redfield and Wilton Strategies по запросу журнала 25 июня среди 1,5 тыс. американцев.
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