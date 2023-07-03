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Половина американцев не могут поехать на летний отдых из-за роста стоимости жизни — опрос

15:12 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина американцев не могут позволить себе съездить на отдых летом из-за высокой стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в воскресенье журналом Newsweek.

По данным исследования, 49% респондентов не могут поехать в путешествие в ближайшие три месяца, но изменили бы свое решение, если бы стоимость жизни снизилась. Только 12% опрошенных заявили, что собираются летом поехать отдыхать за границу, а 31% американцев выбрали отдых внутри страны.

Как отмечает журнал, 52% респондентов также выбрали более дешевое направление, чем планировалось ранее, а 48% американцев были вынуждены из-за роста цен сократить сроки путешествий.

Опрос проводился консалтинговой компанией Redfield and Wilton Strategies по запросу журнала 25 июня среди 1,5 тыс. американцев.

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