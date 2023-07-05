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НОВОСТИ

Будущий контрактник в Москве рассказал, что движет мужчинами, которые идут добровольцами на СВО

12:57 05.07.2023

Желающий заключить контракт на военную службу мужчина, прибывший в единый столичный пункт отбора контрактников, рассказал, почему он решил отправиться в армию и готов отправиться на специальную военную операцию (СВО). «Я бывший военный, (окончил) военное училище. Не стоит мужчинам сидеть дома, - считает горожанин. - Я тут посмотрел, очень много женщин идут, гордость берет. Потому мужчинам, как говорится, сам бог велел. Да и Родину надо защищать. У меня дед Великую Отечественную прошел, до Берлина дошел, два зятя на СВО, сын уже сходил, теперь моя очередь».

По словам опрошенного журналистами будущего контрактника, его поддерживает семья. «Отец поддержал, мама - сами понимаете, жена - 50 на 50, ей и страшно, но и поддерживает - в одном лице, так скажем. Сын поддержал, поскольку сам там был, сейчас он военнослужащий контрактной службы, здесь, в России. Все родные в большей степени за», - заявил мужчина.

Как уже сообщала «Независимая газета», единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту расположен в Москве на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Узнать о его работе, условиях набора на контрактную службу, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей можно позвонив по телефону 117 или на сайте mos.ru. В Telegram работает чат-бот @MskContract_bot отвечающий на вопросы пользователей по поводу контрактной службы.

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