В ЦАО Москвы с начала года введено 19 объектов недвижимости

15:58

Программу комплексного обустройства и развития центральной части Москвы за полгода удалось выполнить более чем на 50%. По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, особенно важны были четыре направления: ввод объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание внешнего облика города и разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие территории. Проекты выполняются в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, формируемой с 2011 года на основании Госпрограммы «Градостроительная политика» принятой мэром Сергеем Собяниным.

По словам Лёвкина, по одному из важнейших направлений программы, такому как ввод недвижимости, в первом полугодии объем сдачи объектов капитального строительства удалось выполнить на 70% от плана на 2023 год. При этом из 19 введенных в эксплуатацию объектов площадью 618 тыс. кв м, большинство - жилого назначения. Например, это крупные инвестиционные жилые комплексы в Мукомольном проезде и на Краснопресненской набережной. Также в Центральном административном округе появились новые социальные объекты – к примеру, Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, медицинский корпус НМИЦХ имени А.В. Вишневского, реконструированное здание стрелкового клуба на Андроньевской площади.

Глава департамента отмечает, что при создании в центральной части столицы РФ транспортной инфраструктуры были введены в эксплуатацию отдельные этапы технологической части транспортно-пересадочного узла на станции метрополитена «Электрозаводская», а также Северо-Восточного участка Третьего пересадочного контура станции «Нижняя Масловка» - станция «Авиамоторная». Также в объектах капитального строительства создано более 3000 парковочных мест.

Кроме того, в первом полугодии организованы работы по реставрации трех памятников и двух ветхих зданий, в девяти объектах выполнен капремонт. Параллельно шло озеленение дворов территорий, парков и скверов ЦАО, отметил Лёвкин.