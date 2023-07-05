В ЦАО Москвы с начала года введено 19 объектов недвижимости
15:58 05.07.2023
Программу комплексного обустройства и развития центральной части Москвы за полгода удалось выполнить более чем на 50%. По словам главы столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, особенно важны были четыре направления: ввод объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание внешнего облика города и разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое развитие территории. Проекты выполняются в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, формируемой с 2011 года на основании Госпрограммы «Градостроительная политика» принятой мэром Сергеем Собяниным.
По словам Лёвкина, по одному из важнейших направлений программы, такому как ввод недвижимости, в первом полугодии объем сдачи объектов капитального строительства удалось выполнить на 70% от плана на 2023 год. При этом из 19 введенных в эксплуатацию объектов площадью 618 тыс. кв м, большинство - жилого назначения. Например, это крупные инвестиционные жилые комплексы в Мукомольном проезде и на Краснопресненской набережной. Также в Центральном административном округе появились новые социальные объекты – к примеру, Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, медицинский корпус НМИЦХ имени А.В. Вишневского, реконструированное здание стрелкового клуба на Андроньевской площади.
Глава департамента отмечает, что при создании в центральной части столицы РФ транспортной инфраструктуры были введены в эксплуатацию отдельные этапы технологической части транспортно-пересадочного узла на станции метрополитена «Электрозаводская», а также Северо-Восточного участка Третьего пересадочного контура станции «Нижняя Масловка» - станция «Авиамоторная». Также в объектах капитального строительства создано более 3000 парковочных мест.
Кроме того, в первом полугодии организованы работы по реставрации трех памятников и двух ветхих зданий, в девяти объектах выполнен капремонт. Параллельно шло озеленение дворов территорий, парков и скверов ЦАО, отметил Лёвкин.
НОВОСТИ
- 16:32 05.07.2023
- Индия и Китай предоставили Африке кредиты на сумму $166,6 млрд за 10 лет — Bloomberg
- 16:12 05.07.2023
- Бюджет РФ в июне может недополучить 4,5 млрд руб. нефтегазовых доходов — Минфин
- 16:00 05.07.2023
- Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал 99 рублей
- 15:32 05.07.2023
- Силы группировки «Юг» ВС РФ отбили нападение ВСУ на Клещеевку под Артемовском — источник
- 15:12 05.07.2023
- Молдавия не намерена отказываться от Приднестровья ради интеграции в ЕС — вице-премьер
- 15:00 05.07.2023
- Угроза диверсий Киева на ЗАЭС велика, последствия могут быть катастрофичны — Песков
- 14:44 05.07.2023
- Мэр Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября
- 14:32 05.07.2023
- Российские корветы посетили военно-морскую базу Шанхай
- 14:12 05.07.2023
- Самые высокие показатели по абортам зафиксированы в Якутии и на Сахалине
- 14:00 05.07.2023
- Рубль превратился в валюту слаборазвитой латиноамериканской страны - эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать