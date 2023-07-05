Мэр Собянин: Готовить детей к ЕГЭ должны непосредственно в школах, а не у репетиторов

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Эксперимент по подготовке учеников некоторых школ Москвы к сдаче Единого госэкзамена (ЕГЭ) родители и городские власти считают успешным. По словам мэра столицы Сергея Собянина, системной проблемой школьного образования сейчас можно назвать то, что дети, которые учились в соответствии со стандартами, попадая на выпускной экзамен, не знают, как правильно выдержать это испытание. «В этом году мы предложили решение проблемы и, судя по всему, получили неплохой результат», — отметил глава города.

Как сообщил Собянин, эксперимент проходил в части московских школ, где в течение последней четверти школьников готовили к сдаче ЕГЭ. Причем, мэр отметил, что готовиться к экзамену школьникам важно не самостоятельно или с репетиторами, а со школьными учителями.

По словам мэра, несмотря на первоначальное непонимание со стороны чиновников и самих педагогов, результаты эксперимента показали, что его участники сдают ЕГЭ существенно лучше других школьников. К тому же это позволяет родителям экономить деньги, поскольку им не требуется нанимать платных репетиторов.

Результаты эксперимента по подготовке к ЕГЭ более половины родителей московских школьников оценивают высоко. Согласно данным опроса, в котором участвовали примерно 8000 родителей выпускников и более 7000 учителей, 74% родителей поддерживают этот проект, а традиционный формат обучения предпочитает только небольшой процент респондентов.