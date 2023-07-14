Сотрудники ЧВК «Вагнер» спасли китайских шахтеров от боевиков в ЦАР — СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ЧВК «Вагнер» провели эвакуацию граждан Китая с одной из шахт в Центральноафриканской Республике (ЦАР) для спасения их от боевиков. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, ЧВК «Вагнер» получила разведывательную информацию о том, что боевики готовят нападение на шахту в городе Бамбари (префектура Уака), сотрудниками которой являются граждане Китая. После этого к ней обратилось посольство КНР в стране и попросило о помощи.

На следующий день сотрудники ЧВК «Вагнер» прибыли в район этого предприятия и обнаружили китайских шахтеров, которые укрывались в джунглях. После этого горняки были эвакуированы в столицу страны — Банги.

Как сообщает South China Morning Post, в ходе операции были спасены 12 человек. Посольство КНР в ЦАР не ответило на запрос издания с просьбой подтвердить эту информацию.