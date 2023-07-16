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НОВОСТИ

Программа обучения украинских пилотов на F16 может стартовать через две недели - Салливан

17:30 16.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских летчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — отметил он.

Салливан добавил, что Вашингтон со своей стороны не будет затягивать процесс выдачи разрешения на обучение, а также передачи всего необходимого для его начала.

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