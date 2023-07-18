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Саратовский губернатор попросил Путина поддержать создание центра беспилотных авиасистем

16:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.

«Хотел попросить вашей поддержки в отношении создания на территории Саратова федерального центра беспилотных авиационных систем с учетом того, что 33 предприятия оборонного комплекса из 74 занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами. Более того, у нас есть сеть базовых кафедр высших учебных заведений, которые готовят специалистов для радиоэлектроники, физики, химии. [Зампред правительства — министр промышленности и торговли РФ] Денис Мантуров предварительно приезжал в этом году, посещал регион, мы с ним проехали эти предприятия. Я хотел заручиться вашей поддержкой, и такое поручение — в рамках вашего поручения, которое вы давали в марте, — отработать, чтобы дали по Саратову», — сказал Бусаргин во вторник в ходе рабочей встречи с президентом РФ в Москве.

«Хорошо», — сказал Путин.

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