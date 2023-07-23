Желание Байдена переизбраться заставляет США занимать более умеренную позицию по Украине - WSJ
16:00 23.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, ВСУ растрачивают наступательный потенциал без существенных сдвигов, так как не могут справиться с минными полями, сетью мощных укреплений и господством в воздухе российской авиации из-за нехватки материальных и людских ресурсов, тактической гибкости.
Ситуация для Киева усугубляется тем, что расчет лидера США Джо Байдена на переизбрание в 2024 году и влияние украинского конфликта на его избирательную кампанию заставляют Вашингтон занимать все более осторожную и умеренную позицию относительно военной помощи Украине, отмечает издание.
НОВОСТИ
- 15:10 23.07.2023
- У ЮАР есть планы отправить на МКС двух представительниц Африки
- 14:51 23.07.2023
- Папа Римский предлагает Патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту - СМИ
- 12:40 23.07.2023
- Президента Франции на саммит БРИКС так и не позвали - СМИ
- 12:20 23.07.2023
- «Вагнеровцы» начали «напрягать» президента Белоруссии
- 12:15 23.07.2023
- Расчленение Украины для Белоруссии неприемлемо - Лукашенко
- 12:05 23.07.2023
- Вероятной причиной разрушения храма в Одессе стало падение ракеты ПВО ВСУ – Минобороны РФ
- 11:50 23.07.2023
- Путин: Контрнаступление ВСУ есть, но оно провалилось
- 11:30 23.07.2023
- Семь «Леопардов» и 10 БМП Bradley ВСУ потеряли в боях за прошедшие сутки - МО РФ
- 11:15 23.07.2023
- Экс премьер Италии: Европа ведет себя как вассал, от которого ничего не зависит
- 09:40 23.07.2023
- Заявления Зеленского вывели из себя президента США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать