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Желание Байдена переизбраться заставляет США занимать более умеренную позицию по Украине - WSJ

16:00 23.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные западных стран, знавшие о неподготовленности украинских войск и нехватке у них ресурсов для достижения успеха в боях с Вооруженными силами РФ, ошибочно понадеялись на находчивость и высокий боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким утверждением в воскресенье выступила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, ВСУ растрачивают наступательный потенциал без существенных сдвигов, так как не могут справиться с минными полями, сетью мощных укреплений и господством в воздухе российской авиации из-за нехватки материальных и людских ресурсов, тактической гибкости.

Ситуация для Киева усугубляется тем, что расчет лидера США Джо Байдена на переизбрание в 2024 году и влияние украинского конфликта на его избирательную кампанию заставляют Вашингтон занимать все более осторожную и умеренную позицию относительно военной помощи Украине, отмечает издание.

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