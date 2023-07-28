Ростех импортозаместил патроны для спортивной стрельбы
13:58 28.07.2023
Ростех запустил серийное производство новых отечественных спортивных патронов IGLA CHAMPION, которые заменят продукцию ушедших с российского рынка зарубежных производителей. Боеприпасы подходят для тренировок, соревнований любого уровня, по своим характеристикам полностью соответствуют мировым стандартам и при этом дешевле иностранных аналогов.
Патроны для стрельбы по «тарелочкам» отличаются в первую очередь навеской дроби, масса которой закреплена в правилах соревнований. Если у охотничьего боеприпаса она обычно составляет 32 г и 36 г, то у спортивного — 24 г и 28 г в зависимости от упражнения. Кроме того, спортивная дробь изготовлена из свинцово-сурьмянистого сплава по специальной технологии, обеспечивающей повышенную твердость, что способствует эффективному поражению мишени. Патроны разработаны с учетом рекомендаций ведущих спортсменов РФ.
«Многие западные производители ушли из России, в связи с чем стрелковый спорт столкнулся с дефицитом боеприпасов. Чтобы обеспечить наших спортсменов всем необходимым для побед, мы запустили в производство патроны IGLA CHAMPION. Они полностью выполнены из российских материалов, ни в чем не уступают, а по некоторым характеристикам и превосходят зарубежных конкурентов. Новинка вызвала большой интерес у стрелков, ведущие клубы Москвы и Подмосковья уже сделали первые заказы. Создаваемые мощности позволят выпускать более 100 млн шт. таких патронов в год, что удовлетворит спрос на внутреннем рынке», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Скорость дроби IGLA CHAMPION — не менее 400 м/с, средняя кучность и осыпь — не менее 75%, дистанция уверенного поражения мишени — более 60 м. В настоящее время линейка представлена патронами с дробью №7,5 навеской 28 г и с дробью №7,5 и №9 навеской 24 г.
«IGLA CHAMPION — скоростной и стабильный патрон. Во время тестирования боеприпас показал хороший разбой мишени на 10 и более осколков и отсутствие осечек в серии. Отдача ружья комфортная и мягкая, а после выстрела канал ствола остается чистым», — поделилась мастер спорта международного класса Наталья Звягинцева.
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