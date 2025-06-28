Начало июля будет в Москве довольно прохладным, температура - ниже климатической нормы - синоптики

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в начале июля в Московском регионе будет холоднее климатической нормы на 4 градуса. При этом интенсивность осадков уменьшится, дожди будут кратковременными, погода ожидается облачная с частыми прояснениями, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В начале июля интенсивность осадков в Москве уменьшится, будут кратковременные дожди, облачно с частыми прояснениями. И дневные температуры всего-навсего составят 14-19 градусов. Это ниже нормы на 4 градуса, прохладная погода», — сказал он.



Сегодня днем в Москве будет плюс 20 — плюс 22 градуса. В ночь на воскресенье ожидается похолодание до 8-10 градусов тепла.

Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.