Начало июля будет в Москве довольно прохладным, температура - ниже климатической нормы - синоптики
09:00 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура воздуха в начале июля в Московском регионе будет холоднее климатической нормы на 4 градуса. При этом интенсивность осадков уменьшится, дожди будут кратковременными, погода ожидается облачная с частыми прояснениями, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В начале июля интенсивность осадков в Москве уменьшится, будут кратковременные дожди, облачно с частыми прояснениями. И дневные температуры всего-навсего составят 14-19 градусов. Это ниже нормы на 4 градуса, прохладная погода», — сказал он.
Сегодня днем в Москве будет плюс 20 — плюс 22 градуса. В ночь на воскресенье ожидается похолодание до 8-10 градусов тепла.
Ветер северный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
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