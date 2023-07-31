Путин поручил выделить средства ФНБ на строительство не менее 200 пассажирских судов

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2025 года выделить средства ФНБ на программу льготного лизинга для строительства в РФ дополнительно не менее 200 пассажирских судов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, размещенном на сайте Кремля.

«В целях развития перевозок по внутренним водным путям на период до 2035 года <…> принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта <…> для обеспечения поддержки строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе электросудов», — отмечается в документе.