Мэр Собянин сообщил о завершении реконструкции спортивного комплекса в Западном Дегунине
14:36 03.08.2023
В северной части Москвы строится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры. По словам мэра столицы Сергея Собянина, важным критерием комфортности жизни в городе является наличие в шаговой доступности школ, детских садов, поликлиник и мест для занятий спортом и потому во всех округах мегаполиса идет возведение социальных объектов. «Территории рядом с социальной инфраструктурой приводим в порядок – обустраиваем удобные зоны для отдыха, озеленяем», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.
Как заявил мэр, сейчас, к примеру, строятся сразу два детских сада в Западном Дегунине и Ховрине. В Молжаниновском районе завершается возведение и благоустройство территории школы на 1100 учеников. В районе Аэропорт строят детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением.
А в Западном Дегунине, по словам Собянина, инвесторы уже завершили реконструкцию спортивного комплекса с 25-метровым бассейном.
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