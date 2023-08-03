Мэр Собянин сообщил о завершении реконструкции спортивного комплекса в Западном Дегунине

14:36

В северной части Москвы строится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры. По словам мэра столицы Сергея Собянина, важным критерием комфортности жизни в городе является наличие в шаговой доступности школ, детских садов, поликлиник и мест для занятий спортом и потому во всех округах мегаполиса идет возведение социальных объектов. «Территории рядом с социальной инфраструктурой приводим в порядок – обустраиваем удобные зоны для отдыха, озеленяем», – сообщил глава города у себя в Telegram-канале.

Как заявил мэр, сейчас, к примеру, строятся сразу два детских сада в Западном Дегунине и Ховрине. В Молжаниновском районе завершается возведение и благоустройство территории школы на 1100 учеников. В районе Аэропорт строят детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением.

А в Западном Дегунине, по словам Собянина, инвесторы уже завершили реконструкцию спортивного комплекса с 25-метровым бассейном.