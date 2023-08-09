0
0
104
НОВОСТИ

Собянин: при попытке пролета на город двух боевых беспилотников оба сбиты силами ПВО

09:49 09.08.2023

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, один был ликвидирован в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. «Оба сбиты ПВО», - уточнил глава города у себя в Telegram-канале.

По данным градоначальника, информации о пострадавших от падения обломков пока нет, на месте работают экстренные службы.

Это уже не первая попытка атаковать Москву беспилотниками. Как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщили, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 09.08.2023
ФСБ задержала россиянина, подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму
0
55
10:20 09.08.2023
СМИ сообщили о грядущем росте цен на чай и кофе
0
83
10:05 09.08.2023
Стоимость поездки на такси достигла десятилетнего максимума
0
107
10:00 09.08.2023
Ограничение добычи урана в Аризоне помешает США сократить зависимость от РФ — сенатор
0
115
09:36 09.08.2023
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
0
490
09:20 09.08.2023
Глава Комитета начштабов ВС США считает преждевременным подводить итоги наступления Киева
0
188
09:05 09.08.2023
В Китае сообщили о дефляции - СМИ
0
189
09:00 09.08.2023
Проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей не поддержали в кабмине
0
193
08:30 09.08.2023
Генсек ООН не упомянул о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии
0
255
08:20 09.08.2023
На время проведения ВЭФ в с 8 сентября во Владивостоке будут закрыты небо и море
0
251

Возврат к списку