Собянин: при попытке пролета на город двух боевых беспилотников оба сбиты силами ПВО

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Два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, один был ликвидирован в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. «Оба сбиты ПВО», - уточнил глава города у себя в Telegram-канале.

По данным градоначальника, информации о пострадавших от падения обломков пока нет, на месте работают экстренные службы.

Это уже не первая попытка атаковать Москву беспилотниками. Как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщили, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.