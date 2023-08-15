В Пентагоне заявили, что у США нет сил в Черном море и что не стремятся к войне с РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не стремятся к войне с Россией, не располагают военными возможностями в Черном море. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности «военных решений» для экспорта украинского зерна.



«У нас нет каких-либо средств в Черном море», — отметила Сингх. «У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать, — сказала представитель ведомства. — Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Соединенные Штаты изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельхозпродукции с Украины через дунайские порты, не исключают и «военные решения» для защиты судов, следующих в эти порты и из них.