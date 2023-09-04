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Собянин: Московские предприятия увеличивают выпуск продукции машиностроения

11:36 04.09.2023

В Москве машиностроительные предприятия увеличивают выпуск продукции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за шесть месяцев 2023 года производство ряда деталей и комплектующих увеличилось на 35,7% в сравнении с тем же периодом 2022 года.

Градоначальник назвал одной из наиболее важных задач «новой индустриализации» возрождение российского машиностроения. «После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тыс. человек», – сообщил глава города.

По его данным, производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения увеличилось за 6 месяцев 2023 года на 35,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов в Москве выпустили больше на 91,8%.

Как заявил Собянин, московская техника находит большой спрос в России, а также в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Также градоначальник привел несколько примеров компаний, которые добились прогресса в машиностроении. В частности, производитель систем и насосов для судостроительной, нефтегазоперерабатывающей, атомной и ракетно-космической отраслей промышленности, компания «Лопастные гидравлические машины», в 2022 году получила грант на возмещение части затрат на приобретение станочного оборудования направила сэкономленные средства на дооснащение производства и смогла увеличить планируемый объем отгрузок продукции в 2023 на 8% по сравнению с 2022 годом.

Производственно-научная фирма «ЛГ автоматика» разрабатывающая и выпускающая регулирующие и отсечные клапаны, пневматические приводы и навесное оборудование, за семь месяцев 2023 года предприятие произвело около 3 000 единиц продукции, на 25% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Компания «ЛАССАРД», разрабатывающая и производящая лазеры, лазерные системы, оптомеханические изделия и оптические столы, за полгода увеличила производственные площади на 1,5 тыс. кв. м и по итогам 2023 года компания планирует увеличить объем выпуска продукции на 15%.

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