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Собянин: В 2024 году стартует производство двух новых кроссоверов "Москвич"

18:26 04.09.2023

В Москве открыта серийная сборка новой модели автомобилей – седана «Москвич 6». По словам мэра столицы Сергея Собянина, год борьбы за выживание «Москвича» продемонстрировал, что он побеждает. «Помните, год тому назад здесь были пустые цеха. Сегодня уже произведено 26 тыс. машин, - сообщил глава города, на встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным. - Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины. Преодолели санкционное давление, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что «Москвич» встал на ноги. Конечно, во многом благодаря коллективу, замечательному, который здесь, и команде управленцев, и «КамАЗу», который, конечно, вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне».

По словам градоначальника, возрождение завода - первый этап, вторым будет увеличение производства комплектующих в России и наращивание глубины локализации. «На третьем этапе – создать собственную платформу уже российской полностью машины. Так что, надеюсь, мы эти этапы пройдем», – заявил Собянин.

По данным мэрии, седана «Москвич 6» планируют начать в конце октября 2023 года. Машина будет доступна в трех комплектациях и в пяти цветах: черном, белом, сером, красном и синем. По словам градоначальника, в 2024 году на заводе планируется начать производство еще двух моделей – кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».

Напомним, продажи «Москвичей» стартовали в марте 2023 года, сейчас они продаются в 25 городах России, открыты 55 дилерских центров. Выпущено 3,5 тыс. электромобилей, 9,6 тыс. машин отгружены в дилерские центры.

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