0
0
131
НОВОСТИ

Затулин назвал Пашиняна предателем

18:40 05.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Константин Затулин назвал Никола Пашиняна предателем. По мнению депутата Госдумы, премьер-министр Армении поступает неправильно по отношению к жителям Нагорного Карабаха.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками осудил действия главы республики.

«Предатели — они когда предают, они логичны в своём поведении или нет? С точки зрения самих предателей, они действуют логично. Вопрос в том, совпадают ли интересы армянского народа и Армении с интересами лица, которое её сейчас возглавляет, Никола Пашиняна.

Он фактически сдал на произвол судьбы своих соотечественников в Нагорном Карабахе. Вся его риторика не стоит выеденного яйца после того, как он под впечатлением войны 2020 года пришёл к выводу, что от Нагорного Карабаха надо избавиться. Он сдаёт Нагорный Карабах вполне осознанно. Это выглядит предательски. Но Пашинян нашёл отдушину: он перекладывает вину на Россию, говорит, что это Россия должна позаботиться, он тут ни при чём. Но мы не должны прятаться за позицию заведомого предателя Пашиняна, мы должны сохранить свою честь».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 05.09.2023
Партнер Сбера компания BI.ZONE вошла в топ-10 рейтинга поставщиков российских IT-продуктов
0
61
19:20 05.09.2023
Создание морского комплекса по перегрузке СПГ на Камчатке идет полным ходом — Путин
0
87
18:23 05.09.2023
Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре
0
156
18:00 05.09.2023
Цена нефти марки Brent на ICE превысила $90 за баррель
0
193
17:32 05.09.2023
Парламент Узбекистана принял законопроект о запрете носить одежду, скрывающую лицо
0
226
17:12 05.09.2023
Бандеровцами и коллаборантами на Украине было уничтожено 1,5 млн евреев — Путин
0
268
17:00 05.09.2023
Франция начала обсуждение вывода части своих военных из Нигера
0
270
16:47 05.09.2023
Система электронного голосования Москвы готова к выборам
0
297
16:32 05.09.2023
Правительство Мали приостановило экспорт литиевой руды
0
291
16:12 05.09.2023
Два взрыва прогремело ночью в Роттердаме
0
373

Возврат к списку