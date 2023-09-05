Затулин назвал Пашиняна предателем
18:40 05.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Константин Затулин назвал Никола Пашиняна предателем. По мнению депутата Госдумы, премьер-министр Армении поступает неправильно по отношению к жителям Нагорного Карабаха.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками осудил действия главы республики.
«Предатели — они когда предают, они логичны в своём поведении или нет? С точки зрения самих предателей, они действуют логично. Вопрос в том, совпадают ли интересы армянского народа и Армении с интересами лица, которое её сейчас возглавляет, Никола Пашиняна.
Он фактически сдал на произвол судьбы своих соотечественников в Нагорном Карабахе. Вся его риторика не стоит выеденного яйца после того, как он под впечатлением войны 2020 года пришёл к выводу, что от Нагорного Карабаха надо избавиться. Он сдаёт Нагорный Карабах вполне осознанно. Это выглядит предательски. Но Пашинян нашёл отдушину: он перекладывает вину на Россию, говорит, что это Россия должна позаботиться, он тут ни при чём. Но мы не должны прятаться за позицию заведомого предателя Пашиняна, мы должны сохранить свою честь».
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