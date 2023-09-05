Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы на 8 мая
21:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законодательную инициативу оппозиционного депутата Теоны Акубардии о переносе в республике Дня Победы над фашизмом с 9 на 8 мая. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Согласно результатам голосования, за внесение изменений в Трудовой кодекс проголосовали 20 депутатов, 4 высказались против.
Выступая с трибуны, Акубардия, обосновала инициативу тем, что необходимо отмечать День Победы над фашизмом в один день с Европой, а не с Россией. По ее словам, законопроект не запрещает ветеранам и другим людям отмечать праздник 9 мая и посещать мемориалы в этот день, однако официальный выходной день должен быть 8 числа. Инициаторами законопроекта выступили совместно Акубардия, представляющая политическую «Группу реформаторов», а также независимый оппозиционный депутат Армаз Ахвледиани.
Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», задавая инициатору вопросы при обсуждении законопроекта, подвергли критике законопроект, заявив о том, что он послужит расколу общества, которое привыкло отмечать праздник 9 мая. Также, по их мнению, абсурдно обсуждать сейчас то, какое было время на часах, когда был подписан пакт о капитуляции, и День Победы над фашизмом следует продолжать отмечать официально 9 мая.
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