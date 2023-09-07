0
0
0
НОВОСТИ

Военные учения Армении и США не помогут стабилизации обстановки в регионе — Песков

14:32 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе», — сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об ухудшении ситуации в регионе при том, что на будущую неделю запланировано проведение военных учений Армении и США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 07.09.2023
Ученые РАН будут участвовать в рецензировании статей интернет-энциклопедии «Рувики»
0
109
14:00 07.09.2023
В экономике РФ все идет гораздо лучше, чем могло бы — Песков
0
130
13:44 07.09.2023
В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифровки ДЭГ
0
135
13:32 07.09.2023
Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Центр» Мордвичеву
0
181
13:20 07.09.2023
Путин не планирует видеообращение к саммиту G20 — Кремль
0
187
13:05 07.09.2023
Институт прогнозирует спад экономики ФРГ в 2023 году на 0,4% и почти 2,6 млн безработных
0
200
13:00 07.09.2023
Песков не стал комментировать публикации об «угоне вертолета» российским пилотом
0
221
13:00 07.09.2023
Собянин: В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно
0
180
12:32 07.09.2023
Супруга Пашиняна выложила в соцсеть совместное фото с Зеленским
0
239
12:20 07.09.2023
Вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров
0
242

Возврат к списку