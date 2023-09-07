Военные учения Армении и США не помогут стабилизации обстановки в регионе — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе», — сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об ухудшении ситуации в регионе при том, что на будущую неделю запланировано проведение военных учений Армении и США.