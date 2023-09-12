МГИК: Партия «Единая Россия» одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в ТиНАО
16:01 12.09.2023
Кандидаты, выставленные «Единой Россией» на выборы 8-10 сентября одержали абсолютную победу на муниципальных выборах в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы. По словам секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова, все протоколы введены в систему ГАС «Выборы» и «нигде зависших результатов нет». Кампания, напомним, проходила в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.
«162 мандата, которые разыгрывались, распределились следующим образом: один кандидат от партии «Новые люди» победил, один кандидат – от партии «Справедливая Россия – За правду», шесть – самовыдвиженцев и 154 кандидата – от партии «Единая Россия», – заявил Попов.
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