0
0
98
НОВОСТИ

Сбер откроет офис исламского финансирования в Башкирии

18:15 18.09.2023

Сбербанк в ближайшие месяцы планирует открыть в Уфе офис исламского финансирования. Об этом на прошедшей недавно конференции «Перспективы развития исламского финансирования в республике Башкортостан», организованной Сбером, рассказал старший вице-президент банка Олег Ганеев.

В офисе будут предоставляться услуги, соответствующие требованиях шариатских стандартов: дебетовые карты, текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, торговое финансирование, доверительное управление (ДУ) «Халяльные инвестиции», БПИФ «Халяльные инвестиции» и др. На текущий момент ведется работа над наиболее востребованными продуктами: ипотечное кредитование, финансирование застройщиков, кредитование оборотных средств для юридических лиц и продажа в рассрочку.

На конференции также обсудили перспективы развития этого направления в республике после принятия закона о партнерском финансировании, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Новый закон устанавливает экспериментальный правовой режим деятельности по партнерскому финансированию на территории четырех регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Дагестан и Чеченской республики.

«Башкортостан является стратегически важным регионом в силу своих богатых традиций, истории и культуры, и мы видим большой потенциал для развития партнерского финансирования в республике, – отметил Олег Ганеев. – Для нашего нового офиса в Уфе будет разработан уникальный интерьер и особая форма одежды для сотрудников, а клиенты смогут воспользоваться широким перечнем услуг. В дальнейшем мы планируем расширить деятельность до пяти флагманских офисов на территории России, включая Москву».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 18.09.2023
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в этом году выше прошлогодних показателей — Путин
0
120
17:32 18.09.2023
Талибы примут участие в заседании московского формата в Казани
0
160
17:12 18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем
0
194
17:00 18.09.2023
Республиканцы выдвинули проект временного бюджета США без выделения $20 млрд Киеву
0
185
16:32 18.09.2023
Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики
0
244
16:12 18.09.2023
Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова — Песков
0
283
16:00 18.09.2023
12-й пакет санкций ЕС против РФ может быть представлен в начале октября — Bloomberg
0
293
15:32 18.09.2023
Новый вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников — Роспотребнадзор
0
306
15:12 18.09.2023
Около 10 тыс. военнослужащих ТОФ проводят учения по защите Севморпути
0
254
15:00 18.09.2023
ВС РФ ударили по местам хранения ракет Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном ВСУ
0
335

Возврат к списку