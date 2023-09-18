Сбер откроет офис исламского финансирования в Башкирии
18:15 18.09.2023
Сбербанк в ближайшие месяцы планирует открыть в Уфе офис исламского финансирования. Об этом на прошедшей недавно конференции «Перспективы развития исламского финансирования в республике Башкортостан», организованной Сбером, рассказал старший вице-президент банка Олег Ганеев.
В офисе будут предоставляться услуги, соответствующие требованиях шариатских стандартов: дебетовые карты, текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, торговое финансирование, доверительное управление (ДУ) «Халяльные инвестиции», БПИФ «Халяльные инвестиции» и др. На текущий момент ведется работа над наиболее востребованными продуктами: ипотечное кредитование, финансирование застройщиков, кредитование оборотных средств для юридических лиц и продажа в рассрочку.
На конференции также обсудили перспективы развития этого направления в республике после принятия закона о партнерском финансировании, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Новый закон устанавливает экспериментальный правовой режим деятельности по партнерскому финансированию на территории четырех регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Дагестан и Чеченской республики.
«Башкортостан является стратегически важным регионом в силу своих богатых традиций, истории и культуры, и мы видим большой потенциал для развития партнерского финансирования в республике, – отметил Олег Ганеев. – Для нашего нового офиса в Уфе будет разработан уникальный интерьер и особая форма одежды для сотрудников, а клиенты смогут воспользоваться широким перечнем услуг. В дальнейшем мы планируем расширить деятельность до пяти флагманских офисов на территории России, включая Москву».
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