Цифровое удостоверение с Госуслуг можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта — указ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта. Такая норма содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина о «цифровом паспорте».

«Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных государственными органами РФ, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“, приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов», — говорится в указе.

При этом за гражданами остается право использования и бумажных документов. «Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — подчеркнуто в документе.

Правительству поручается в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые могут предоставляться через мобильное приложение, и утвердить порядок применения этого приложения.