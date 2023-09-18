Цифровое удостоверение с Госуслуг можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта — указ
20:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с Госуслуг вместо бумажного паспорта. Такая норма содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина о «цифровом паспорте».
«Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных государственными органами РФ, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“, приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов», — говорится в указе.
При этом за гражданами остается право использования и бумажных документов. «Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — подчеркнуто в документе.
Правительству поручается в трехмесячный срок по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые могут предоставляться через мобильное приложение, и утвердить порядок применения этого приложения.
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