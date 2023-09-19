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Индия отвергла слова премьера Канады о причастности к убийству лидера сикхской общины

10:05 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия категорически отвергает обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также главы МИД этой страны Мелани Жоли в причастности индийских спецслужб к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе индийского министерства иностранных дел.

«Мы видели и отвергаем заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление [канадского] министра иностранных дел. Утверждения о причастности правительства Индии к каким-либо актам насилия в Канаде абсурдны», — отмечается в сообщении индийского внешнеполитического ведомства.

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